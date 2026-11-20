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У Києві після часткового пошкодження внаслідок нічної російської атаки відновили рух Подільським мостовим переходом. Водночас на низці інших мостів столиці продовжують діяти обмеження для автомобілів і вантажного транспорту

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації 20 листопада, передає RegioNews.

За інформацією КМДА, рух мостами столиці організований із такими обмеженнями:

Південний міст — із регульованим інтервалом дозволений рух автомобілів масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст — громадський і спеціальний транспорт може рухатися крайньою правою смугою на обох проїздах в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід — рух відновили після часткового пошкодження внаслідок нічної атаки.

Дарницький міст — працює у штатному режимі.

Міст Метро — працює у штатному режимі, однак рух вантажного транспорту заборонений.

Міст імені Євгена Патона — працює у штатному режимі з обмеженням для вантажного транспорту. Також діє реверсивний рух: із 06:00 до 16:00 — із лівого берега на правий, із 16:00 до 24:00 — із правого берега на лівий.

У КМДА закликали водіїв враховувати чинні обмеження під час планування маршрутів містом.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Загинули шестеро людей, серед них – працівники комунального підприємства "Київводоканал".