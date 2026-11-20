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Унаслідок масованої російської атаки на Київ частина мешканців одразу п'яти районів столиці залишилася без електропостачання

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає RegioNews.

Зокрема, перебої зі світлом зафіксували у Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах.

В інших районах міста також діють екстрені відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергетичного обладнання та перевантаження мереж після ворожих ударів.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Відомо, що загинули троє людей.