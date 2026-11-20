Фото: поліція Харківської області

У місті Балаклія Харківської області правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно ловив рибу за допомогою сіток. Для цього він використовував дерев’яний човен. Поліцейські вилучили 109 екземплярів риби та знаряддя вилову

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на річці Ляхівка. Під час перевірки працівники відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції виявили чоловіка, який із човна здійснював незаконний вилов риби за допомогою рибальських сіток.

Правоохоронці вилучили 109 екземплярів риби та знаряддя незаконного промислу. Виловлені водні біоресурси передали на відповідальне зберігання.

Наразі поліцейські встановлюють суму збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову.

За цим фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що на Сухому Лимані прикордонники разом із рибоохоронним патрулем спіймали місцевого жителя, який незаконно виловлював мідії.