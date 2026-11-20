Фото: Національна поліція

У Хмельницькому затримали іноземця, який облаштував студію для створення дитячої порнографії навпроти школи. Правоохоронці викрили зловмисника під час підготовки до чергової зйомки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурант орендував приватний будинок неподалік одного з навчальних закладів міста. Усередині він облаштував кімнати професійною фото- та відеотехнікою, а по периметру встановив зовнішні камери спостереження та приховані засоби фіксації для конспірації.

За даними слідства, протиправна діяльність тривала з літа 2025 року.

Зловмисник систематично налагоджував контакт із малолітніми дітьми та за допомогою психологічного тиску схиляв їх до участі у зйомках. Відзняті матеріали він зберігав на електронних носіях і розповсюджував через вебресурси з обмеженим доступом.

Під час обшуку, який проводили за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, поліцейські вилучили:

професійне фото- та відеообладнання;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

жорсткі диски й флешнакопичувачі з доказами.

Правоохоронці вже ідентифікували п’ятьох постраждалих дітей.

Чоловіка затримали та оголосили підозру за ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії).

Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація дій підозрюваного.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці підозрюють 39-річну жінку та її 19-річну доньку у виготовленні й збуті дитячої порнографії за участю двох молодших дітей у сім’ї – 13 і 16 років. Матеріали продавали через два закриті Telegram-канали, у яких розмістили понад тисячу файлів.