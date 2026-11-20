Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

52-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він запропонував нібито допомогу в додатковому захисту рахунку. Жінка довірилась, але в результаті з її картки шахраї перерахували 47 тисяч гривень на невідомий рахунок.

"Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи афериста", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.