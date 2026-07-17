Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Напад стався 21 січня цього року. Двоє місцевих підлітків заздалегідь домовилися, купили ножі та напали на 61-річного безпритульного чоловіка в закинутій будівлі. Вони завдали йому численних поранень. Чоловіка в тяжкому стані госпіталізували, його життя вдалося врятувати завдяки своєчасно наданій меддопомозі.

Поліцейські затримали нападників. Спочатку підлітків відправили під варту. Згодом суд дозволив їм вийти під заставу: майже мільйон гривень для одного та понад 266 тисяч гривень для іншого. Після внесення цих грошей обох хлопців відпустили з-під варти.

Правоохоронці провели всі необхідні експертизи та зібрали докази. Підлітків звинувачують у замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчиненому за змовою.

Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, у Києві чоловік під час сварки до смерті забив господарку квартири держаком від швабри та ліг спати. Вранці він сам викликав поліцію. Зловмиснику загрожує до 10 років увʼязнення.