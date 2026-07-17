Російські дрони атакували порт у Миколаєві: пошкоджені три іноземні судна, є загиблі
Вранці 17 липня російські військові атакували безпілотниками Shahed-238 портову інфраструктуру Миколаєва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Через атаку пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста.
Вгаслідок одного з влучань загинули двоє українців, які перебували на борту іноземного судна.
Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули двоє людей, одна з них – інструкторка Червоного Хреста, яка була з дітьми. Кількість постраждалих зросла до 10.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Відставка Федорова як конституційний факап
17 липня 2026, 12:58В Івано-Франківську судитимуть двох 14-річних підлітків, які ледь не вбили чоловіка в закинутій будівлі
17 липня 2026, 12:32Автобуси, АЗС і цивільні авто під прицілом: ГУР розкрило деталі нового наказу РФ
17 липня 2026, 12:24Змушував пацієнтів працювати на будівництві та цвинтарях: на Тернопільщині затримали директора психоневрологічного інтернату
17 липня 2026, 12:06Ракетний удар по Одесі: серед загиблих – інструкторка Червоного Хреста, яка була з дітьми
17 липня 2026, 11:43Мінус російський Су-24М у Криму: в Нацгвардії розкрили деталі операції
17 липня 2026, 11:29У Києві чоловік вбив господарку квартири шваброю та ліг спати
17 липня 2026, 11:23"Поверніть Федорова": у Києві другий день триває протест проти його відставки
17 липня 2026, 11:08Смертельна ДТП у Кривому Розі: автомобіль ТЦК врізався в дерево і згорів
17 липня 2026, 10:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »