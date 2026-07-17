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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Через атаку пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста.

Вгаслідок одного з влучань загинули двоє українців, які перебували на борту іноземного судна.

Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули двоє людей, одна з них – інструкторка Червоного Хреста, яка була з дітьми. Кількість постраждалих зросла до 10.