Зеленський, Федоров і Сирський

У Зеленського загалом є непересічний талант, як із давніх союзників і членів команди робити ворогів

У Зеленського загалом є непересічний талант, як із давніх союзників і членів команди робити ворогів

Фотоколаж: visitukraine

Із цього нового конфлікту, який переріс у публічне позорище і загрожує реальними проблеми на полі бою – чітко видно кілька моментів.

Перше, на Ставках з президентом займаються не так вирішенням нагальних питань, а собачими боями. Так було в часи, коли Єрмак та Зеленський викусували Залужного з гризнею на оцьому дійстві – так і тут засідання перетворювались в перетягування канату між Сирським та Федоровим. А Володимир Олександрович у нас розумний і красивий – і грав роль мудрого Соломона. "Без мене вони не сідають".

Два. Замість того аби урезонити дєдушку – гарант грається в улюблену гру аби "лиш із військового середовища не виросли нові конкуренти". Сирський в цьому плані дуже зручний, тому йому дозволялись паралельні треки в армії, а піддавки з Сухаревським та Драпатим допомагали викусити молодих і талановитих конкурентів. Недарма ж останній вперше за довгий час висловився про реальні, а не декоративні зміни в армії.

Три. У Зеленського загалом є непересічний талант, як із давніх союзників і членів команди робити ворогів. Коли на брифінгу у 1,5 години саме його давній соратник і один із творців його перемоги на виборах-2019 року розказав, що треба "змінити головнокомандувача та начальника Генштабу".

І про мобілізацію. Цей цирк з урядом зроблений явно для того, аби президент уникнув вкотре відповідальності за провал мобілізації і широко заплющені очі на проблеми тих, хто давно топче бруд в окопах.

Але що зробив колишній уже соратник Зеленського? Вийшов і показав хто то зробив.

"Я шість місяців взагалі не відповідав на гейт мобілізації, щоб не допустити ситуації, яка виникла сьогодні і до якої нас фактично довів Головком. Я не знаю, хто був архітектором цієї історії, але не хотів перекладати відповідальність чи уникати її. Кому підпорядковуються ТЦК? Сухопутним військам. А кому підпорядковуються Сухопутні війська? Генеральному штабу. Тобто це зона відповідальності Головкома".

Короче, потопить Зеленського урешті власна пиха і бажання постійно вмивати руки.

А щодо Федорова – ще одного з шаурмою в руках на груповому фото можна викреслювати.

Комунікаційно – зацінила презентацію на прес-конференції Федорова "11 ключових проблем в армії". От що значить, що людина готувалась до відставки і продумувала меседжі для соцмереж, де уже треба працювати на себе, а не на Зеленського.