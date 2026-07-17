Ракетний удар по Одесі: серед загиблих – інструкторка Червоного Хреста, яка була з дітьми
Під час російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста
Про це повідомили в організації, передає RegioNews.
За даними ЧХ, жінка перебувала на вулиці разом із дітьми в момент удару. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.
Після вечірньої та ранкової атак РФ на місцях ліквідації наслідків працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області.
Волонтери разом із рятувальними службами допомагали постраждалим, проводили обхід територій та надавали першу домедичну допомогу.
Також представники Червоного Хреста надавали психологічну підтримку людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня. Було відомо, що загинули двоє людей, ще десять постраждали. Пошкоджений триповерховий будинок та автомобілі.