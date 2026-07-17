Кабмін без ключових міністрів: чергове "какая разніца" від Банкової
Цей Кабмін вже став унікальним. Весь склад уряду вже є, а за квотою президента – перерва...
Цей Кабмін вже став унікальним. Весь склад уряду вже є, а за квотою президента – перерва...
Були випадки, коли затримка з міністрами оборони чи закордонних справ зазвичай вирішувалася призначенням когось у статусі виконувача обов'язків з-поміж заступників, або ж міністри попереднього Кабміну продовжували роботу до обрання нових.
Але так не було, здається, одночасно з двома цими посадами.
В цьому уряді склалася радикальна ситуація: попередні очільникі відомств втратили посади у зв'язку зі звільнення прем'єр-міністра, а нових міністрів за квотою президента не було призначено взагалі через відсутність подань від Володимира Зеленського та перенесення цього питання на серпень.
Є міністри-силовики на посадах під час війни, чи немає – "какая разніца"?
Ні! Це – не нормально!
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"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті