Кабмін без ключових міністрів: чергове "какая разніца" від Банкової

Цей Кабмін вже став унікальним. Весь склад уряду вже є, а за квотою президента – перерва...

Цей Кабмін вже став унікальним. Весь склад уряду вже є, а за квотою президента – перерва...

Перше засідання нового складу Кабінету Міністрів. Фото: KabminUA / Facebook

Були випадки, коли затримка з міністрами оборони чи закордонних справ зазвичай вирішувалася призначенням когось у статусі виконувача обов'язків з-поміж заступників, або ж міністри попереднього Кабміну продовжували роботу до обрання нових. Але так не було, здається, одночасно з двома цими посадами. В цьому уряді склалася радикальна ситуація: попередні очільникі відомств втратили посади у зв'язку зі звільнення прем'єр-міністра, а нових міністрів за квотою президента не було призначено взагалі через відсутність подань від Володимира Зеленського та перенесення цього питання на серпень. Є міністри-силовики на посадах під час війни, чи немає – "какая разніца"? Ні! Це – не нормально!

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