Фото: поліція

У Дніпровському районі столиці чоловік під час сварки забив до смерті 51-річну жінку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив, що виявив без ознак життя власницю квартири, у якій він тимчасово мешкав.

Слідчі з'ясували, що напередодні ввечері між ними спалахнув конфлікт. Чоловік розлютився, бо жінка нібито зловживала алкоголем. У розпалі суперечки він схопив алюмінієву ручку від швабри та кілька разів ударив господарку по голові. Після побиття він просто ліг спати, а наступного ранку виявив, що вона мертва.

Судмедекспертиза підтвердила, що киянка померла від тяжких травм голови.

Поліцейські затримали 41-річного зловмисника. Йому оголосили підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі та поранила чоловіка за зауваження. Їй загрожує до семи років увʼязнення.