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На Полтавщині знайшли мертвим колишнього керівника поліції Сумщини
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17 липня 2026, 08:37

На Полтавщині знайшли мертвим колишнього керівника поліції Сумщини

17 липня 2026, 08:37
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтавській області знайшли мертвим колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області. За попередньою інформацією, смерть могла настати внаслідок самогубства

Про це повідомила Поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16 липня близько 10:40 правоохоронці отримали повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем проживання у Карлівській громаді Полтавського району.

Під час першочергових слідчих дій встановили, що загиблий раніше працював у правоохоронних органах. Ним виявився Сергій Чиж – колишній керівник Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини смерті військового офіцера. У неділю, 28 червня, мертвим виявили командира 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимира Кононнікова.

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