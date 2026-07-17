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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
17 липня 2026, 10:46

Системне послаблення Сил оборони та уряду: підсумки кадрового хаосу

17 липня 2026, 10:46
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Вчорашній день завершився ще гірше, ніж почався, – СБУ втратила другого ефективного бойового командира за півроку, а бойове крило опинилося у підлеглості до політичного
Вчорашній день завершився ще гірше, ніж почався, – СБУ втратила другого ефективного бойового командира за півроку, а бойове крило опинилося у підлеглості до політичного
Протест проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова у Києві 16 липня. Фото: NV
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В цілому підсумок тепер такий:

  1. Міноборони послаблено: немає міністра, втрачена команда фахових людей, розрив у всіх процесах принаймні на кілька місяців.
  2. ЗСУ послаблені: радянська школа перемогла, вже є перша відставка дуже ефективного старшого офіцера.
  3. СБУ послаблена: втратила бойового командира, політичне крило взяло гору над бойовим.
  4. Уряд послаблений: розрив у тяглості співпраці з міжнародними партнерами, параліч на пів року чотирьох міністерств через реорганізації.
  5. Парламент послаблений: склав повноваження один із ключових депутатів більшості (сподіваюся, це рішення не буде підтримане).

І всього цього можна було уникнути. Все це наслідки лише однієї помилки.

Тут треба було би написати якісь конструктивні речі, але поки нічого не спадає на думку. Очевидно, Сили оборони України продовжать виконувати бойові завдання, волонтери продовжать волонтерити, громадяни та підприємства продовжать донатити, життя триватиме. Як спаде на думку щось конструктивне, напишу.

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Україна політика влада міністри СБУ призначення
 
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