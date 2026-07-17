Автобуси, АЗС і цивільні авто під прицілом: ГУР розкрило деталі нового наказу РФ

Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

Російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

За даними розвідки, окупантам доручили активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Виконавцями наказу визначено центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" і зовнішніх пілотів лінійних підрозділів російської армії.

Для пошуку та ураження цілей росіяни планують використовувати безпілотники, що керуються в режимі реального часу, зокрема "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-Сікер", "Гербера-Сікер", "Ланцет", V2U та інші.

У ГУР зазначили, що низький рівень підготовки російських операторів уже призводить до помилкових ударів по власних силах і цивільних. Зокрема, у Курській області дрон "Молнія-2" був наведений на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка", однак вибухнув приблизно за 10 метрів від машини.

Також повідомляється про випадок на Запорізькому напрямку, де оператори безпілотника помилково уразили пікап із російськими військовими.

У ГУР наголосили, що наказ про посилення дронових атак створює реальну загрозу для цивільного населення України, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, за даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.

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