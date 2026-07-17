Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

ДТП за участю автомобіля ТЦК сталася у Кривому Розі пізно ввечері 17 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг".

Попередньо, водій втратив контроль над керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у дерево на узбіччі та загорівся.

Внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще двоє співробітників ТЦК та мобілізований отримали травми – вони госпіталізовані.

Офіційних коментарів від обласного або районного ТЦК та СП наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці затримали військових ТЦК. Вони вимагали гроші з чоловіків в обмін на уникнення від проходження військової служби.