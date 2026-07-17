Смертельна ДТП у Кривому Розі: автомобіль ТЦК врізався в дерево і згорів
ДТП за участю автомобіля ТЦК сталася у Кривому Розі пізно ввечері 17 липня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг".
Попередньо, водій втратив контроль над керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у дерево на узбіччі та загорівся.
Внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще двоє співробітників ТЦК та мобілізований отримали травми – вони госпіталізовані.
Офіційних коментарів від обласного або районного ТЦК та СП наразі немає.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці затримали військових ТЦК. Вони вимагали гроші з чоловіків в обмін на уникнення від проходження військової служби.
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