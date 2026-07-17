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17 липня 2026, 11:29

Мінус російський Су-24М у Криму: в Нацгвардії розкрили деталі операції

17 липня 2026, 11:29
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Скриншот із відео
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Бойові водолази Центру спеціального призначення Національної гвардії України "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає RegioNews.

За його словами, операцію провели бійці "Омеги", які завдали удару по літаку в момент підготовки до бойового вильоту для атак по території України.

Півненко зазначив, що по цілі було завдано удару двома безпілотниками: перший уразив носову частину Су-24М, другий – район паливних баків, що призвело до повного знищення літака.

Командувач НГУ додав, що підрозділи Нацгвардії продовжують виконувати завдання на значній відстані в тилу противника, уражаючи логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби ППО та місця зосередження російських військ.

За його словами, такі удари послаблюють бойові можливості російських військ і змушують їх витрачати додаткові ресурси на захист власних об’єктів.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня українські військові уразили ще 11 російських суден в Азовському морі. Йдеться про невеликі танкери-"кур’єри", що перевозять нафту з портів через Азовське море до великих танкерів у Чорному морі для подальшого експорту.

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