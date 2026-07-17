Фото: ДСНС

Трагедія сталася на ставку в селі Новомар'ївка Дніпровського району ввечері 16 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час купання жінка зникла під водою. Рятувальники обстежили берегову лінію та поверхню ставка, а водолази провели пошукові роботи на глибині.

Загиблу 35-річну жінку виявили без ознак життя на глибині 3 метрів та на відстані 70 метрів від берега.

Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники відшукали тіло 17-річного юнака, який зник на річці разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив.