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17 липня 2026, 12:06

Змушував пацієнтів працювати на будівництві та цвинтарях: на Тернопільщині затримали директора психоневрологічного інтернату

17 липня 2026, 12:06
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Фото: ОГП
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Правоохоронці затримано директора психоневрологічного будинку-інтернату, який систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи, а гроші за їхню працю забирав собі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, директор наживався на мешканцях інтернату віком від 30 до 79 років, які мають психічні розлади та повністю залежали від нього. Пацієнтів відправляли прибирати цвинтарі, працювати на будівництві та поратися на приватних городах. Вартість одного дня такої праці становила від 150 до 450 гривень. Усі кошти отримував директор.

Схема працювала просто: замовники зверталися напряму до директора, домовлялися з ним про час і вид робіт. Після оплати посадовець наказував медперсоналу відпустити людей за межі закладу.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі грошей. Під час обшуків в інтернаті знайшли чорнові записи з обліком "замовлень". Наразі слідчі перевіряють інформацію про експлуатацію щонайменше 24 пацієнтів.

Директору оголосили підозру в торгівлі людьми. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у у Києві викрили банду, яка утримувала в рабстві 12 людей. Зловмисники наживалися на людях, що опинилися у скрутному становищі.

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