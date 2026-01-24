Фото: ДСНС

Внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені

У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Загинула жінка, ще дві людини травмовані. Також пошкоджений приватний будинок.

У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідували. Постраждала одна людина.

У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу загасили.

У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.

