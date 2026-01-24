22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 09:39

Наслідки масованого удару по Києву: пошкоджена кондитерська фабрика, є загибла та поранені

24 січня 2026, 09:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Загинула жінка, ще дві людини травмовані. Також пошкоджений приватний будинок.

У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідували. Постраждала одна людина.

У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу загасили.

У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.

Раніше повідомлялося, що Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після масштабних російських авіаударів по енергосистемі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли ракетний удар постраждалі руйнування загибла безпілотні системи
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени
24 січня 2026, 01:30
Акторка Анна Саліванчук розповіла про "червоні прапорці" в стосунках із колишнім чоловіком-депутатом
24 січня 2026, 00:30
"Це не телевізійна історія": зірка "Холостяка" зізналась, чи був у неї на шоу інтим із Тарасом Цимбалюком
23 січня 2026, 23:55
Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського
23 січня 2026, 23:35
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23 січня 2026, 22:55
Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині
23 січня 2026, 22:45
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »