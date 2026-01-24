Ілюстративне фото: Укренерго

У столиці 88 тисяч родин залишились без світла після масованої російської атаки вночі 24 січня

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі Києва залишилась без електрики.

"Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", – підкреслили у ДТЕК.

У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.