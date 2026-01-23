11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 11:38

Кличко закликав киян зробити запаси та за можливості виїхати з міста

23 січня 2026, 11:38
Фото: КМДА
Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці заздалегідь зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а також за можливості розглянути варіанти тимчасового виїзду з міста

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто має можливість виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла й живлення, не відкидайте таку опцію", – звернувся мер до киян.

Кличко повідомив, що у кожному районі Києва визначені опорні пункти обігріву (пункти незламності), де в разі потреби зможе перебувати й ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать мобільними котельнями, харчуванням та засобами гігієни.

Також мер звернувся до роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки роботи та, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат. За його словами, районні державні адміністрації є першою ланкою реагування та координують роботу на місцях у взаємодії з міським штабом.

Кличко наголосив, що всі міські служби та департаменти КМДА працюють у цілодобовому режимі, аби забезпечити життєдіяльність столиці в умовах надзвичайної ситуації. Комунальні служби, медичні та соціальні заклади продовжують працювати безперервно.

Нагадаємо, станом на ранок 23 січня у Києві без опалення залишаються 1940 багатоповерхових будинків, більшість з них – на лівому березі міста

Як відомо, напередодні Міністерство внутрішніх справ закликало українців заздалегідь підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій у сфері енергетики та безпеки. Громадянам рекомендують зробити запаси води, продуктів харчування та ліків щонайменше на 3-5 діб.

Київ вода ліки Віталій Кличко енергетика місто
