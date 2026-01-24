12:53  24 січня
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
14:17  24 січня
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
12:24  24 січня
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 16:19

У Києві відновили водопостачання на лівому березі міста

24 січня 2026, 16:19
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У Києві після нічного обстрілу відновили водопостачання лівобережної частини міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ПрАТ АК "Київводоканал".

"Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у водоканалі нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається за допомогою окремих підкачувальних насосів, які не працюватимуть у разі відсутності електроенергії.

"Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", – додали в Київводоканалі.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві 88 тисяч родин залишились без світла. Крім того, без опалення знову залишилися майже 6000 будинків, більшість з яких вже двічі намагалися підключати до теплопостачання після обстрілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли ремонт відновлення водопостачання
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Закарпатті ремонтника автівок затримали на продажі гуманітарних машин для ЗСУ
24 січня 2026, 18:34
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 січня 2026, 17:58
На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: постраждали дві водійки
24 січня 2026, 17:19
Продовження можливе наступного тижня: Зеленський розповів про результати переговорів України, США та РФ
24 січня 2026, 16:40
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39
Виведення 2 млрд грн: ДТЕК Ахметова достроково розриває договір із "Енергоатомом"
24 січня 2026, 14:40
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
24 січня 2026, 14:17
Кількість постраждалих внаслідок дробового удару по Харкову знову зросла
24 січня 2026, 13:50
Некомпетентність чи корупційна змова: Герус про можливі мільярдні втрати "Енергоатома"
24 січня 2026, 13:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »