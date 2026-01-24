Ілюстративне фото: pixabay

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ПрАТ АК "Київводоканал".

"Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у водоканалі нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається за допомогою окремих підкачувальних насосів, які не працюватимуть у разі відсутності електроенергії.

"Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", – додали в Київводоканалі.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві 88 тисяч родин залишились без світла. Крім того, без опалення знову залишилися майже 6000 будинків, більшість з яких вже двічі намагалися підключати до теплопостачання після обстрілів.