Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
Внаслідок масованої атаки РФ вночі 24 січня у столиці без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня", – йдеться у повідомленні.
Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.
Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.
Раніше Кличко закликав мешканців столиці заздалегідь зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а також за можливості розглянути варіанти тимчасового виїзду з міста.
Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.