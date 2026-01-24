Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок масованої атаки РФ вночі 24 січня у столиці без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня", – йдеться у повідомленні.

Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.

Раніше Кличко закликав мешканців столиці заздалегідь зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а також за можливості розглянути варіанти тимчасового виїзду з міста.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.