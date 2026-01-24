22:55  23 січня
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23:05  23 січня
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
01:30  24 січня
"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 10:55

Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення

24 січня 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок масованої атаки РФ вночі 24 січня у столиці без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня", – йдеться у повідомленні.

Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.

Раніше Кличко закликав мешканців столиці заздалегідь зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а також за можливості розглянути варіанти тимчасового виїзду з міста.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли опалення теплопостачання
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
24 січня 2026, 12:53
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
24 січня 2026, 12:24
Нічна атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 січня 2026, 11:48
Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17
РФ вночі атакувала Україну "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: є влучання на 17 локаціях
24 січня 2026, 10:23
У Києві після масованої атаки РФ знеструмлені 88 тисяч родин
24 січня 2026, 09:56
Майже весь Чернігів залишився без світла через нічний обстріл
24 січня 2026, 09:29
Наслідки масованої атаки на Харків: виникли пожежі, постраждали 19 людей
24 січня 2026, 09:08
Масований удар по Києву: пошкоджена кондитерська фабрика, є загибла та поранені
24 січня 2026, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »