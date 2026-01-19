Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу міської ради.

Наразі у місті у звичайному режимі працюють системи тепло- та водопостачання, а вивіз сміття здійснюється згідно з графіком.

Медичні заклади, установи соціальної сфери та служби з надання адміністративних послуг також продовжують роботу у штатному режимі.

Наразі всі сили енергетиків зосереджені на якнайшвидшому відновленні електропостачання Чугуєва.

Нагадаємо, восени російська армія масовано атакувала дронами Чугуїв на Харківщині. Тоді були пошкоджені підприємство та навчальний заклад.