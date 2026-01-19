Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це сказав начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, окупанти посилюють обхідні маневри навколо Вовчанська.

"Фактично це знову спроби обійти Вовчанськ, обійти українські війська, що закріплені у південній частині за річкою, і зайняти населені пункти вже за ними", – зазначив Трегубов.

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області. Після піврічної окупації в 2022 році було звільнене в ході слобожанського контрнаступу. У 2024 році РФ почала повторний наступ, в ході якого місто було цілковито знищене.

Як повідомлялось, українські прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Окупантів стримали бійці прикордонної бригади "Гарт".