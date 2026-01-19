20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 19:59

Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині

19 січня 2026, 19:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ пробує обійти Вовчанськ, намагаючись витіснити українські підрозділи з південної частини міста

Про це сказав начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, окупанти посилюють обхідні маневри навколо Вовчанська.

"Фактично це знову спроби обійти Вовчанськ, обійти українські війська, що закріплені у південній частині за річкою, і зайняти населені пункти вже за ними", – зазначив Трегубов.

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області. Після піврічної окупації в 2022 році було звільнене в ході слобожанського контрнаступу. У 2024 році РФ почала повторний наступ, в ході якого місто було цілковито знищене.

Як повідомлялось, українські прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Окупантів стримали бійці прикордонної бригади "Гарт".

Вовчанськ війна РФ фронт Харківська область
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
19 січня 2026, 15:59
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
У Харкові збудують підземний дитсадок за 224,5 млн грн
18 січня 2026, 21:02
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини
19 січня 2026, 19:39
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
