Школи Київщини відновлюють навчання з 19 січня

На Київщині навчальний процес у школах відновиться з 19 січня, проте громади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо початку навчального семестру

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

"На п'ятничному позачерговому засіданні Ради оборони Київщини після обговорення з громадами ми ухвалили рішення щодо відновлення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти з 19 січня", – сказав він.

Калашник зазначив, що рішення ухвалюються з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації.

"Наразі в підготовлених громадах маємо навчальні заклади з укриттями, альтернативними джерелами живлення, проведеною термосанацією будівель, підключенням індивідуальних котелень та організованим гарячим харчуванням", – додав він.

Рада оборони також ухвалила скоротити тривалість уроків до 30 хвилин і завершувати навчання у другу зміну не пізніше 16:00. Окрему увагу приділили стану доріг, які мають бути максимально розчищені та безпечні, з залученням додаткових організацій.

"Протягом вихідних днів ми інспектували школи, перевіряли їх готовність до відновлення освітнього процесу. Тому Рада оборони рекомендує громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах", – додав Калашник.

Нагадаємо, 16 січня перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Києві зимові канікули продовжено до 1 лютого 2026 року. Для інших регіонів можливий перехід на дистанційне навчання або продовження канікул до тієї ж дати.