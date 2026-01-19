У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки

Фото: Національна поліція

У Немишлянському районі Харкова 18 січня загинула 70-річна жінка. Подія сталася близько 14:00. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За значається, що тіло жінки виявили на снігу, неподалік знаходився тюбінг. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу загиблої.

За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки.

Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

