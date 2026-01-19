Фото: ДСНС

В пункти незламності від початку їх роботи у столиці вже звернулись майже 32 тисячі людей

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Рятувальники в Києві щодня допомагають містянам – працюють пункти незламності, де можна зігрітися, випити чаю чи просто перепочити. Від початку роботи мобільних пунктів сюди вже звернулися майже 32 тисячі людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пунктах також чергують психологи ДСНС.

Нагадаємо, в Україні триває аудит усіх Пунктів незламності, і громадян закликають надсилати відгуки та коментарі через застосунок "Дія".

