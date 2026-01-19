Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 18 січня близько 00:40 на Кільцевій дорозі.

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Lincoln не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Водій легковика отримав тяжкі травми та загинув на місці події. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

