ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 17 січня, близько 10:00 поблизу села Томашівка.

За попередніми даними, 35-річний водій Volkswagen Caddy, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Rogue під керуванням 61-річного водія.

Внаслідок зіткнення травмувався кермувальник Volkswagen Caddy, його госпіталізували. Водія Nissan та його 58-річну пасажирку оглянули медики –люди отримали незначні тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовилися.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Поліцейські встановлюють усі обставини події.

