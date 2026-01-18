13:52  18 січня
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий

Фото: Національна поліція
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Уманщині постраждав чоловік. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 17 січня, близько 10:00 поблизу села Томашівка.

За попередніми даними, 35-річний водій Volkswagen Caddy, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі автомобілю Nissan Rogue під керуванням 61-річного водія.

Внаслідок зіткнення травмувався кермувальник Volkswagen Caddy, його госпіталізували. Водія Nissan та його 58-річну пасажирку оглянули медики –люди отримали незначні тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовилися.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась. Попередньо, 55-річний водій автомобіля Volkswagen їхав у напрямку міста Коростень. Чоловік не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна пасажирка.

