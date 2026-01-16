20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 22:35

На Харківщині 18-річний хлопець на Chevrolet збив дитину

16 січня 2026, 22:35
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 16 січня близько 16:05 в місті Зміїв Чугуївського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що 18-річний водій автомобіля Chevrolet збив 9-річного хлопчика. Дитина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП хлопчик дістав трав. Його госпіталізували медики.

"Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

16 січня 2026
07 серпня 2025
