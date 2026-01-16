На Харківщині 18-річний хлопець на Chevrolet збив дитину

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що 18-річний водій автомобіля Chevrolet збив 9-річного хлопчика. Дитина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП хлопчик дістав трав. Його госпіталізували медики.

"Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.