16 січня
На Херсонщині масово звільняються мери міст
16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 16:55

На Полтавщині хлопець вкрав авто і потрапив у ДТП

16 січня 2026, 16:55
Фото: Нацполіція
На Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав чужу автівку. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в місті Лохвиця 14 січня. 33-річний місцевий житель звернувся до правоохоронців. Він розповів, що у селі Хрулі Миргородського району невідомі незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ 21063.

Виявилось, що це зробив 20-річний хлопець. Правоохоронці з'ясували, що після того як він вкрав автівку, він потрапив у ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. Машина була пошкоджена.

Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

крадіжка поліція Полтавська область
