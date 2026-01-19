Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 января около 00:40 на Окружной дороге.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lincoln не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

