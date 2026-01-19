Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
В Соломенском районе столицы полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 18 января около 00:40 на Окружной дороге.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lincoln не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
Водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
По этому факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавшийВсе новости »
18 января 2026, 13:52В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка
16 января 2026, 22:35В Полтавской области парень угнал авто и попал в ДТП
16 января 2026, 16:55
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский
19 января 2026, 10:39РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА
19 января 2026, 10:23Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было