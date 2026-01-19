09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 09:15

Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб

19 января 2026, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Соломенском районе столицы полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 января около 00:40 на Окружной дороге.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lincoln не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП авария встречная полоса полиция погибший водитель
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
18 января 2026, 13:52
В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка
16 января 2026, 22:35
В Полтавской области парень угнал авто и попал в ДТП
16 января 2026, 16:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15
Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05
На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57
Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52
Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский
19 января 2026, 10:39
РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29
За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА
19 января 2026, 10:23
Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15
Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07
Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »