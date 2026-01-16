20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 22:55

На Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась

16 січня 2026, 22:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 15 січня близько 7:20 поблизу села Веселівка Ушомирської громади. Правоохоронці розпочали досудове розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій автомобіля Volkswagen їхав у напрямку міста Коростень. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна жінка, яка була пасажиркою.

"Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість. Зважайте на погодні умови, сильні снігопади, засніжені та місцями нерозчищені автошляхи, а також низькі температури, що ускладнюють зчеплення коліс із дорогою", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів на регульованому переході. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.

ДТП аварія Житомирська область
16 січня 2026
07 серпня 2025
