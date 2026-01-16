На Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась
Аварія сталась 15 січня близько 7:20 поблизу села Веселівка Ушомирської громади. Правоохоронці розпочали досудове розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 55-річний водій автомобіля Volkswagen їхав у напрямку міста Коростень. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна жінка, яка була пасажиркою.
"Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість. Зважайте на погодні умови, сильні снігопади, засніжені та місцями нерозчищені автошляхи, а також низькі температури, що ускладнюють зчеплення коліс із дорогою", - закликають в поліції.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів на регульованому переході. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.