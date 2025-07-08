Уряд вирішив не виконувати закон про Бюро економічної безпеки і відмовився призначати очільника відомства
Змушена звернути увагу КМУ на частину 16 статті 15 закону, відповідно до якої Кабінет міністрів по завершенню роботи конкурсної комісії має єдине повноваження — упродовж 10 днів призначити директора БЕБ з кандидатів, поданих комісією.
Повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець конкурсу "не підходить", у Кабінету міністрів немає.
Більше того, конкурсна комісія ознайомилась із листами СБУ щодо кандидатів перед ухваленням свого рішення. Повноважень ставити під питання рішення конкурсної комісії КМУ також не має.
А отже, рішення КМУ щодо необхідності добору інших кандидатів - просто не відповідає закону.
Дедлайн призначення керівника БЕБ залишається актуальним — це 10 липня, перший день великої міжнародної конференції на підтримку України Ukraine Recovery Conference, що відбудеться в Римі.
Минулого року ухвалення закону про перезапуск БЕБ було одним із ключових кроків назустріч бізнесу та для заохочення інвестицій. Не кажучи вже про зобовʼязання перед МВФ.
Натомість – маємо законопроект про індульгенції від кримінальних переслідувань для оборонних підрядників за закритим переліком від Міноборони. Тобто, поремонтувати, нарешті, правоохоронний блок, зокрема БЕБ - не можна, завдання недоречне, а видавати індульгенції окремим компаніям - будь ласка.
У рамках своїх повноважень наполягатиму на беззастережному виконанні закону про БЕБ, за який ми з колегами боролися торік.