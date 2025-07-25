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25 липня 2025, 12:41

У Києві під час протесту в Мар’яну Безуглу плюнули: інцидент зняли на відео

25 липня 2025, 12:41
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фото: скріншот із відео/Україна про Головне
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Під час протесту проти суперечливого закону про НАБУ учасниця акції плюнула в народну депутатку Мар’яну Безуглу - момент зафіксували на відео

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Під час масової акції протесту, що відбулася напередодні в Києві, стався інцидент за участі народної депутатки Мар’яни Безуглої. Під час суперечки з учасниками акції одна з присутніх осіб плюнула в обличчя депутатці. Все зафіксували на відео, яке згодом поширили у соцмережах.

Інцидент стався поблизу будівлі Верховної Ради. Учасники акції висловлювали своє невдоволення ухваленим законом №12414 про НАБУ та САП, що викликав суспільний резонанс. Саме на тлі емоційної дискусії та криків з натовпу й трапився цей вчинок.

Безугла відреагувала на ситуацію спокійно і не залишила місце інциденту. У Мережі подія викликала бурхливу реакцію.

Нагадаємо, ситуація довкола закону №12414 спричинила значний суспільний резонанс і хвилю протестів. Документ, який обмежує повноваження НАБУ та САП, викликав різку критику з боку антикорупційних органів, громадськості та міжнародних партнерів України.

Як реакцію на це, президент Володимир Зеленський вже наступного дня після ухвалення закону вніс альтернативний законопроєкт, що, навпаки, має посилити спроможність антикорупційних інституцій. Попри це, акції з вимогою ветувати суперечливий закон тривають у Києві та регіонах.

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