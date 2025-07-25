Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження

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У Святошинському районі Києва двоє молодиків жорстоко побили місцевого мешканця за зауваження щодо гучної поведінки. Зловмисники розпивали алкогольні напої на спортивному майданчику

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що після зауваження порушники накинулися на 34-річного потерпілого та почали його бити доки він не втратив свідомість, після чого втекли.

Лікарі госпіталізували чоловіка до медзакладу у вкрай важкому стані. Наразі він перебуває у реанімації.

За скоєний злочин правоохоронці затримали двох 24-річних киян, вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.



Нагдаємо, у місті Біла Церква на Київщині двоє чоловіків побили перехожого, який зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в громадському місці.