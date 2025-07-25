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Правоохоронні органи завершили досудове розслідування щодо учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало виробництво та збут наркотичних речовин в Україні та за її межами

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Йдеться про транснаціональну групу, до складу якої входили двоє громадян України та один громадянин Латвії. За даними слідства, зловмисники створили розгалужену мережу підпільних лабораторій, де виготовляли метадон, мефедрон та alpha-PVP.

У липні-серпні минулого року поліцейські провели масштабну спецоперацію

У липні та серпні минулого року, під час масштабної спільної операції українських та польських правоохоронців, вдалося ліквідувати дев’ять нарколабораторій. Одну з них - у Польщі, де виготовляли метадон, решту - на території України. Спецоперація також дозволила перекрити канал контрабандного постачання наркотиків до України. У ході слідчих дій вилучено наркотичні засоби, психотропи та хімічні прекурсори на суму понад 600 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку.

До складу наркогрупи входили двоє громадян України та громадянин Латвії

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Усім фігурантам справи інкримінують створення злочинної організації, незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів, а також контрабанду. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучено наркотиків, психотропів та прекурсорів на понад 600 млн грн

Справу розглядають за українським законодавством. Правоохоронці продовжують встановлювати можливі зв’язки підозрюваних з іншими наркоугрупованнями в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, постачали "товар" в усі регіони: в Україні викрили масштабну нарколабораторію.