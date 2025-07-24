У Харкові триває акція протесту проти закону, який обмежує НАБУ і САП

фото: Суспільне Харків

У Харкові у четвер, 24 липня продовжують мітингувати проти скандального закону №12414

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Харків.

Жителі Харкова третій день протестують проти закону № 12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Акція розпочалась біля майдану Свободи у центрі міста. В акції протесту беруть участь декілька сотень людей.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.