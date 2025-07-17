Зґвалтували неповнолітню: у Києві двоє чоловіків отримали 9 років тюрми

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Двох чоловіків, які на Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину, засудили до 9 років позбавлення волі

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що прокурор у суді довів, що двоє чоловіків — 41-річний та 29-річний — у недобудові на Печерську скоїли сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини, застосовуючи погрози та фізичну силу.

Після вчиненого злочину вони відібрали у постраждалої мобільний телефон і за допомогою додатка перевели з її рахунку 1000 гривень на картку одного із нападників.

Потім зловмисники втекли з місця події, прихопивши телефон дівчини.

Варто зазначити, що один із них уже п'ять разів притягався до відповідальності за крадіжки, а його спільник раніше відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, торік у грудні столичні прокурори скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням двох чоловіків у зґвалтуванні та грабежі, вчиненому повторно.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність.