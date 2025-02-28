20:26  27 лютого
У Києві патрульне авто врізалося у легковик і поїхало з місця ДТП: у поліції відреагували
11:11  27 лютого
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
09:52  27 лютого
Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 00:24

У Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність

28 лютого 2025, 00:24
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці оголосили підозру жителю Черкас за фактом згвалтування власної матері

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 18 лютого 34-річний чоловік, перебуваючивдома, скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, яка є лежачим інвалідом ІІ групи, та згвалтував її.

Правоохоронці затримали зловмисника. Його взяли під варту.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.

Черкаси згвалтування затримання інвалідність
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка впала на дах багатоповерхівки
28 лютого 2025, 00:51
Головний аргумент України – власні ракети: як це вплине на війну
28 лютого 2025, 00:13
Росія завдала масованого удару по енергосистемі Харківщини: постраждав чоловік
28 лютого 2025, 00:05
Ведучий Дмитро Комаров зняв нові випуски Світу навиворіт: про що тепер це шоу
27 лютого 2025, 23:50
Сваха Тетяни Крупи, яка також працює у Хмельницькій МСЕК, отримала у подарунок будинок
27 лютого 2025, 23:44
У Швейцарії спрощують працевлаштування для українців
27 лютого 2025, 23:30
Житель Волині, який відмовився від повістки через "релігійні переконання", отримав тюремний термін
27 лютого 2025, 22:24
Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": загорілася багатоповерхівка, постраждала жінка
27 лютого 2025, 22:05
У США розповіли, скільки американці можуть заробити на українських надрах
27 лютого 2025, 21:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Юрій Луценко
Сергій Фурса
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »