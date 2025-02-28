ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 18 лютого 34-річний чоловік, перебуваючивдома, скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, яка є лежачим інвалідом ІІ групи, та згвалтував її.

Правоохоронці затримали зловмисника. Його взяли під варту.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.