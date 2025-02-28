У Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність
Правоохоронці оголосили підозру жителю Черкас за фактом згвалтування власної матері
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, 18 лютого 34-річний чоловік, перебуваючивдома, скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, яка є лежачим інвалідом ІІ групи, та згвалтував її.
Правоохоронці затримали зловмисника. Його взяли під варту.
Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.
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