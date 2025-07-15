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На Полтавщині чоловік отримав вирок за домашнє насильство. Власну мати він ображав і навіть бив

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Полтавській області ухвалили вирок щодо домашнього насильства. Чоловік, який раніше вже мав проблеми з законом, постійно вимагав у матері гроші, погрожував, ображав нецензурною лайкою, а в кількох випадках — завдавав тілесних ушкоджень.

Один з останніх інцидентів стався в травні цього року. Тоді на зупинці громадського транспорту він вдарив жінку кулаком по обличчю. У неї зафіксували синці та легкі тілесні ушкодження.

Жінка неодноразово зверталась до поліції. Проте штрафи не зупиняли її сина. Через це в неї потім з'явились тривожність, порушення сну, панічні атаки.

Суд обрав чоловіку покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові п'яний чоловік жорстоко побив свою матір під час сварки. Понад десять разів він вдарив жінку кулаками в обличчя та по тулубу. Тепер йому загрожує ув'язнення.