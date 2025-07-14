У Києві чоловіки для знайомої "вибивали" зарплату сокирою та пістолетом

фото: Національна поліція

У Солом'янському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які, озброївшись сокирою та пістолетом, примушували адміністратора кафе віддати зарплату працівниці. Постраждала кілька днів працювала кухарем у закладі, але отримала за це менше грошей, ніж очікувала

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інформація про конфлікт із погрозами надійшла на лінію 102. На місце терміново прибули поліцейські. У ході перевірки з'ясувалося, що 55-річний киянин та його 41-річний спільник, дізнавшись про ситуацію, вирішили "допомогти" знайомій, погрожуючи адміністратору фізичною розправою.

Чоловіки вимагали повернути близько 2000 гривень, однак змусили адміністратора віддати лише 800 гривень. Після натискання тривожної кнопки, нападників затримали на місці.

Знаряддя злочину — сокиру та пістолет — вилучено.

Обом фігурантам оголошено підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою. Чоловікам світить до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області зловмисники викрали 22-річну дівчину з будинку, щоб отримати неіснуючий борг. Викрадачів затримали.