Изнасиловали несовершеннолетнюю: в Киеве двое мужчин получили 9 лет тюрьмы

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Двоих мужчин, которые на Печерске изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку, приговорили к 9 годам лишения свободы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что прокурор в суде доказал, что двое мужчин — 41-летний и 29-летний — в недостройке на Печерске совершили сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки, применяя угрозы и физическую силу.

После совершенного преступления они отобрали у пострадавшей мобильный телефон и с помощью приложения перевели с ее счета 1000 гривен на карточку одного из нападавших.

Затем злоумышленники скрылись с места происшествия, прихватив телефон девушки.

Стоит отметить, что один из них уже пять раз привлекался к ответственности за кражи, а его подельник ранее отбывал наказание за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, в декабре прошлого года столичные прокуроры направили в суд обвинительный акт по обвинению двух мужчин в изнасиловании и грабеже, совершенном повторно.

Ранее сообщалось, что в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность.