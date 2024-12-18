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18 грудня 2024, 11:25

У Києві двоє чоловіків зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину

18 грудня 2024, 11:25
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фото: прокуратура
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У Києві судитимуть двох чоловіків за зґвалтування та грабіж 15-річної дівчини  

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У відомстві розповіли, що обвинувачувані - чоловіки віком 41 та 29 років, які раніше були судимі.

За даними слідства, вони напали на дівчину у недобудові на Печерську.

"Із застосуванням погроз та насильства вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини", - зазначається у повідомленні.

Після цього вони відібрали у неї мобільний телефон iPhone 12. Згодом фігурантів затримали правоохоронці. Зараз підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі розповіли, що 29-річний чоловік з 2011 року судами Луганської області був 5 разів засуджений за крадіжки. Його 41-річний спільник був засуджений на Донеччині за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням двох чоловіків у зґвалтуванні та грабежі, вчиненому повторно.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка засудили до 15 років за сексуальне насильство над 10-річною донькою.

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