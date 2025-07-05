У Києві після атаки РФ кількість постраждалих зросла до 26 осіб

фото: ДСНС Києва

Станом на вечір 4 липня кількість постраждалих внаслідок масованого ракетного удару по Києву зросла до 26 осіб, серед них — одна дитина. На жаль, одна людина загинула

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на одній із локацій, вивезено понад 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.

Проте через складність завалів роботи призупинили та планують відновити сьогодні зранку, 5 липня.

Наразі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі. Було відомо про 19 постраждалих жителів Києва.

Згодом кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них – 10-річна дівчинка. Окрім того, рятувальники знайшли загиблого під завалами зруйнованої будівлі у Святошинському районі Києва.