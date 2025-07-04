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04 липня 2025, 19:30

Атака на Харківщину: 52-річна жінка загинула, ще троє людей скалічені

04 липня 2025, 19:30
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фото: Національна поліція України
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Серед білого дня російська артилерія вдарила по житловому сектору Куп’янська - є загиблі та поранені

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У п'ятницю, 4 липня, внаслідок артилерійського обстрілу російських військ по місту Куп’янськ Харківської області загинула мирна мешканка. Як повідомили правоохоронці, жінці було 52 роки. Ще троє людей дістали поранення – це 56-річний чоловік та дві жінки віком 56 і 66 років.

Обстріли ХарківщиниОбстріли Харківщини

Снаряди влучили у житлові квартали. Руйнувань зазнали будинки місцевих мешканців, а також об’єкти цивільної інфраструктури – зокрема магазини, що розташовані у центрі населеного пункту. На місці працювали екстрені служби та поліція.

Правоохоронці надали першу допомогу постраждалим та оперативно задокументували наслідки обстрілу. Відомості про подію внесено до відповідних реєстрів, триває збирання доказів для фіксації чергового воєнного злочину з боку армії РФ.

Раніше повідомлялося, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 липня.

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Куп'янськ Харківська область обстріл поранені загиблі артилерія війна Україна Росія
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