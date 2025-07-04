фото: ДСНС України

Після нічної ракетної атаки на столицю рятувальники знайшли загиблого під завалами зруйнованої будівлі у Святошинському районі Києва

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Святошинському районі Києва рятувальники виявили тіло людини під уламками зруйнованої будівлі, яка постраждала внаслідок нічного російського обстрілу. Роботи з розчищення завалів та ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, в результаті чого в різних районах Києва сталися руйнування, падіння уламків та займання. Постраждали шість районів міста, зокрема Шевченківський, Подільський, Дарницький та Святошинський.

За словами мера Києва Віталія Кличка, станом на ранок після атаки було відомо про 23 постраждалих, з них 14 - госпіталізовані. Решта отримали медичну допомогу амбулаторно або на місці. Уточнюється, що серед поранених є 10-річна дівчинка.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що ворожі удари спричинили значні руйнування у житлових кварталах. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше усунути наслідки обстрілу та допомогти постраждалим.

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