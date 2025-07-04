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04 липня 2025, 20:30

Путін готує безперервні літні атаки по Україні, - WSJ

04 липня 2025, 20:30
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фото: WSJ
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Росія нарощує удари по Україні на тлі призупинення частини західної допомоги та планує масштабний літній наступ

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, передає RegioNews.

За даними видання Росія готується до масштабного літнього наступу на всіх ділянках фронту. Четверте літо повномасштабної війни супроводжується інтенсивними атаками, зокрема активізацією авіаударів та сухопутних штурмів українських територій. Особливу тривогу викликає ситуація на півночі Сумської області - там, за повідомленнями, зосереджено близько 50 тисяч російських військових, які наблизилися на відстань 20 км до обласного центру.

Аналітики WSJ зазначають, що рішення США тимчасово призупинити постачання частини озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, створює критичний дефіцит у захисті українських міст від повітряних атак. Втрата перехоплювачів послаблює можливості ППО, на фоні чого Москва тільки нарощує інтенсивність обстрілів. Так, одразу після розмови Путіна з Дональдом Трампом Київ зазнав чергового потужного удару дронами та ракетами. Унаслідок атаки є поранені.

У статті також йдеться про стратегію Кремля, яка спрямована на виснаження української армії та психологічний тиск на цивільне населення. У той час як Захід переглядає обсяги підтримки, Росія атакує вздовж усього фронту, змушуючи українське командування кидати найбоєздатніші підрозділи на "закриття дір" у обороні.

На думку журналістів, спроби повернутися до переговорів із Кремлем на даний момент загальмували. Путін відкрито заявляє про намір повністю контролювати Україну, а зволікання з боку міжнародних партнерів лише зміцнює його позиції на полі бою.

Раніше повідомлялося про нерухомість на мільйони: розслідування про віцепрем’єрів Кулебу і Стефанішину.

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Путін Росія Суми західні партнери зброя постачання зброї США війна
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