Після нічної атаки на Київ кількість постраждалих зросла – серед них дитина

фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російської повітряної атаки постраждали 23 людини, 14 із них були госпіталізовані

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, станом на зараз, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих внаслідок атаки на столицю. Чотирнадцятьох із них госпіталізовано, решті надали допомогу амбулаторно або на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що серед поранених десятирічна дівчинка.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі. Було відомо про 19 постраждалих жителів Києва.

Згодом рятувальники показали наслідки масованої атаки.